Сеул, 8 января, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Решение о том, намерен ли Сеул придерживаться подписанного в 2015 году с Токио соглашения о так называемых женщинах для утешения, будет объявлено 9 января, заявили 8 января в МИД страны, сообщает британское агентство Reuters.

Китайские и малайзийские девочки, которых использовали японские милитаристы для т.н. «утешения»

Глава МИД страны Кан Гён Хва проведет пресс-конференцию, посвященную этому вопросу. В ее рамках дипломат расскажет о мерах, которые правительство Южной Кореи планирует принять по итогам работы комиссии по установлению того, учитывались ли в подписанном с Японией соглашении интересы жертв.

Напомним, во время Второй мировой войны оккупационные власти Японии проводили политику принуждения кореянок и китаянок к работе в прифронтовых публичных домах. Такие женщины получили название «женщин для утешения».

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В 2015 году между Сеулом и Токио было подписано соглашение, в рамках которого премьер-министр Японии Синдзо Абэ приносил извинения от имени своей страны, а также выплачивалась компенсация, которая должна была пойти в фонды помощи жертвам.

Тем не менее новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сформировал комиссию, целью которой было установить, учитываются ли в соглашении интересы жертв политики Токио времен Второй мировой войны.

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