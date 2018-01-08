Вильнюс, 8 января, 2018, 13:42 — ИА Регнум. В Литве 13 января состоится благотворительный концерт в поддержку Украины, во время которого жителей призывают звонить по специальному короткому номеру и жертвовать по 2 евро, которые в последствии будут переданы украинской армии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 8 января. Анонс мероприятия уже транслирует литовское национальное телевидение LTV, концерт также покажет национальный вещатель, а сбор средств открыт уже сейчас.

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Судя по анонсу мероприятие поддерживает президент Литвы Даля Грибаускайте и МИД Литвы.

«Украина за свободу кровь проливает сегодня. Мы это вынесли и победили. Поэтому поможем победить Украине», — говорит закадровый голос анонса. «Литва — одна из тех стран, которая может лучше всего понять братьев-украинцев», — говорит уже в кадре президент Литвы Даля Грибаускайте.

Соучредителем концерта литовских звёзд также стала литовская организация Blue/Yellow for Ukraine, которая регулярно собирает деньги в Литве для покупки оружия как для украинской армии, так и для наёмников, находящихся на стороне официального Киева.

Напомним, что Литва не только поставляет оружие для украинской армии, но также обучает украинских солдат ведению боевых действий по стандартам НАТО, лечит раненых, передаёт денежные средства.

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