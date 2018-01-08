Москва, 8 января, 2018, 13:41 — ИА Регнум. Министерство экономического развития Российской Федерации заявило, что Россия не рассматривает вариант выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) как ответ на иск Европейского союза о взыскании с РФ почти 1,4 млрд евро из-за ограничения на импорт свинины. Соответствующее заявление сделал сегодня, 8 января, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

World Trade Organization Конференция ВТО в Дворце Наций, Женева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издание Politico сообщило, что Европейский союз направил иск в арбитраж ВТО о компенсации в размере 1,4 млрд евро с ежегодной индексацией на 15% из-за запрета России на ввоз живых свиней из стран ЕС.

Медведеков пояснил, что эта информация не совсем верна. По его словам, речь идёт не о возможном штрафе, как пишут некоторые СМИ, а об отзыве торговых уступок, которые ЕС предоставляет России в рамках своих обязательств в ВТО.

«Это может быть повышение импортных пошлин на российские товары, или введение количественных ограничений импорта и прочее. ЕС просит предоставить ему право на отзыв уступок в указанном объеме 1,4 млрд евро импорта из России», — пояснил чиновник.

При этом Медведков подчеркнул, что все претензии Евросоюза безосновательны, так как Россия давно выполнила решение панели арбитров ВТО по спору об ограничениях на импорт свиней из ЕС.

«Не ясно, на основании чего выдвинуто такое требование. Мы считаем, что российское законодательство приведено в соответствие с решениями арбитров», — сказал Медведков.

Также он рассказал, что Россия намерена созвать панель арбитров ВТО для анализа выполнения этого решения.

Что касается заявлений ряда российских политиков о том, что в ответ на иск Евросоюза нужно выйти из ВТО, то Медведеков заявил, что такой вариант вообще не стоит на повестке дня.

«С учётом того, что членство России в ВТО предоставляет предсказуемую и транспарентную правовую среду на внешних рынках, в условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — сказал чиновник.