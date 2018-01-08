Токио, 8 января, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Ударный вертолет США совершил 8 января экстренную посадку на острове Окинава — всего лишь спустя два дня после подобного инцидента на том же острове, сообщает британское агентство Reuters.

Defenseimagery.mil Американский вертолет Bell UH-1

По данным местных СМИ, экипаж принял решение посадить летательный аппарат из-за экстренного сигнала.

Местом экстренной посадки экипаж выбрал прилегающие к одному из отелей территории. Информации о том, что кто-то пострадал в результате инцидента нет.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент за последние дни. Так, 6 января вертолет ВВС США был вынужден совершить аварийную посадку в префектуре Окинава, расположенной на юге островного государства. В результате происшествия никто не пострадал.

Базы и другая военная инфраструктура США находятся на территории Японии со времён окончания Второй мировой войны на Тихом океане.

Нахождение военных США, а также периодические инциденты, связанные с ними, в том числе преступления американских военнослужащих, вызывают протест со стороны граждан страны и желание добиться ухода войск США из Японии. Тем не менее изменение статуса войск США не предвидится.