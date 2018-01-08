* ИГ — запрещённая в России организация

Кабул, 8 января, 2018, 12:34 — ИА Регнум. Афганские силовики ликвидировали как минимум 15 боевиков террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Кунар. Об этом сегодня, 8 января, сообщает TOLO News.

Staff Sgt. Michael Bracken Афганская национальная полиция

Сообщается, что боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали посты безопасности афганских силовых структур. Атаки успехом не увенчались, и террористы понесли потери.

Также сообщается, что в рядах афганских силах безопасности погибли трое полицейских, ещё 13 получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после поражения в Ираке и Сирии боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активно перебираются в Афганистан, где их число за последние месяцы резко увеличилось.

Спецслужбы США активно помогают террористам попасть в Афганистан. Более того, американские военные вертолёты вывозят террористов из Сирии и Ирака целыми группами и доставляют в Афганистан.