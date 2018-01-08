Тбилиси, 8 января, 2018, 12:26 — ИА Регнум. Главная прокуратура Грузии надеется, что украинские власти решатся на экстрадицию бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, для того чтобы он понес наказание за свои преступления на родине. Об этом сегодня, 8 января, заявил заместитель главного прокурора Грузии Георгий Гогадзе.

Mstyslav Chernov Михаил Саакашвили

Он заявил, что грузинские власти надеются на экстрадицию Саакашвили и на то, что все обвиняемые в стране преступники предстанут перед судом. При этом Гогадзе напомнил, что в случае с Саакашвили всё зависит от украинских властей и их решимости.

«Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины, и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено», — сказал Гогадзе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тбилисский городской суд заочно приговорил экс-президента Грузии к трём годам тюрьмы за то, что он помиловал сотрудников МВД республики, причастных к убийству сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.

В настоящее время Саакашвили находится на Украине и активно участвует во внутриполитической жизни этой страны. Так, он пытается организовать протест против действующего украинского президента Петра Порошенко и его команды. Пока безуспешно.