Ереван, 8 января, 2018, 11:44 — ИА Регнум. С 6 января вступили в силу два важных изменения в закон «О гражданстве Республики Армения». Изменения относятся к получению паспортов гражданами бывшей Армянской ССР, которые по состоянию на 28 ноября 1995 года постоянно проживали за пределами Республики Армения, и детьми до 18 лет.

Паспорт Республики Армения

Об упомянутых изменениях сообщил начальник паспортно-визового управления полиции Армении Мнацакан Бичахчян.

«6-го января 2018 года вступили в силу изменения, внесенные в закон «О гражданстве РА».

До внесения изменений, согласно части 3 статьи 10 указанного закона, армяне, являющиеся гражданами бывшей Армянской ССР и по состоянию на 28 ноября 1995 года (то есть на дату вступления закона в силу) проживавшие в другом государстве, если до указанной даты (то есть 28-го ноября 1995 года) они не получили гражданства другого государства, в силу закона являлись гражданами РА, независимо от того, получили ли они паспорт РА.

Согласно внесенному изменению, лица вышеуказанной категории будут считаться гражданами РА, если обратятся и получат паспорт гражданина РА.

То есть будут гражданами РА не в силу закона, а после получения ими паспорта гражданина РА согласно их собственному заявлению.

В таком случае они будут считаться гражданами РА с 28 ноября 1995 года.

А согласно части 3 статьи 11 закона «О гражданстве РА», раньше в случае, если один из родителей на момент рождения ребенка являлся гражданином РА, а второй — гражданином иностранного государства, ребенок, независимо от наличия гражданства другого государства, имел право получить гражданство РА с письменного согласия родителей.

На практике встречаются случаи, когда один из родителей (иностранный гражданин или гражданин РА), находясь в другом государстве, годами не дает своего согласия, или место нахождения одного из родителей годами остается неизвестным. В таком случае нарушается ряд прав ребенка.

Согласно одному из изменений, в случае отсутствия согласия одного из родителей ребенок получает гражданство Республики Армения, если проживает в Республике Армения, и имеется согласие одного из родителей. То есть если на момент рождения ребенка один из родителей является гражданином РА, а другой — гражданином иностранного государства и отсутствует его согласие на получение ребенком гражданства РА, ребенок может получить гражданство РА и паспорт гражданина РА, если проживает в РА, и для этого обращается один из его родителей. В таком случае не имеет значения, который из родителей обращается — гражданин ли Республики Армения или иностранного государства.

Необходимо принять к сведению: ребенок, родители которого на момент его рождения являются гражданами Республики Армения, независимо от места рождения, получает гражданство Республики Армения.

В таком случае при обращении в паспортную службу для получения ребенком паспорта согласие второго из родителей не требуется», — сообщает Бичахчян.