Москва, 8 января, 2018, 11:39 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации в 2018 году запланировали провести свыше 500 военных учений различного уровня. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Mil.ru ВКС РФ

Сообщается, что в 2018 году под руководством главнокомандующего Воздушно-космическими силами и должностных лиц Главного командования ВКС РФ спланированы мероприятия боевой подготовки. Основными из этих мероприятий станут более 500 военных учений различного уровня.

Кроме того, планируется провести более 1300 сборовых мероприятий с различными категориями военнослужащих.

Также будут проведены конкурсы по воздушной полевой выучке среди экипажей боевых расчетов ВКС, включая «Авиадартс-2018», «Ключи от неба — 2018», «Воздушные рубежи — 2018».