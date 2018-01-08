Пекин, 8 января, 2018, 11:17 — ИА Регнум. В ходе поисковых работ обнаружено тело первого погибшего члена экипажа иранского танкера, загоревшегося после столкновения с китайским сухогрузом. Об этом сегодня, 8 января, сообщает агентство ISNA со ссылкой на иранского главу морских портов Мохаммада Растада.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне у берегов Китая произошло столкновение китайского сухогруза с иранским танкером, перевозившим газовый конденсат. После столкновения танкер загорелся. Береговым службам удалось эвакуировать команду китайского сухогруза, и там никто не пострадал. Однако команда иранского танкера, состоявшая из 30 граждан Ирана и двух граждан Бангладеш, полностью погибла.

Пожар на танкере продолжается до сих пор, и локализовать его не удается.

Тело погибшего моряка отправлено в Шанхай для опознания.