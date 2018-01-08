Вашингтон, 8 января, 2018, 11:00 — ИА Регнум. Американская корпорация SpaceX осуществила успешный пуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным спутником для правительства США. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба компании.

SpaceX РН Falcon 9

Сообщается, что старт ракеты-носителя Falcon 9 с «сверхсекретной миссией Zuma» был осуществлен сегодня в 4:00 по московскому времени.

Уточняется, что запуск космического аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для американского правительства.

Вся информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении засекречена. Какое именно ведомство — военное или гражданское — имеет отношение к миссии Zuma, не уточняется.

При этом известно, что запуск должен был состояться ещё в ноябре 2017 года, но по разными причинам неоднократно откладывался.

Также SpaceX утверждает, что первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

Для корпорация SpaceX это уже второй пуск с секретной миссией для правительства США. Первый состоялся в мае 2017 года. Тогда ракета-носитель Falcon 9 осуществила запуск аппарата для национального разведуправления США.