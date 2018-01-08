Париж, 8 января, 2018, 10:33 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего официального визита в Китайскую Народную Республику, который начинается сегодня, 8 января, решил подарить председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня. Об этом сегодня пишет французское издание Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Сообщается, что в качестве подарка Си Цзиньпину Макрон выбрал 8-летнего мерина по кличке Везувий.

Конь был привезён в Китай заранее — 4 января.

Ожидается, что фотография коня будет торжественно вручена Си Цзиньпину сегодня Макроном. Кроме того, французский президент вручит председателю КНР кавалерийское седло и саблю с гравировкой.

Практика подарков лидерам государств при официальных визитах или встречах восходит к глубокой древности. Однако в современном мире подарок Макрона выглядит весьма экстравагантно, так как нет данных, увлекается ли Си Цзиньпин верховой ездой.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подарил председателю КНР картину из янтаря с изображением парусника, а также несколько настольных нефритовых светильников.

В свою очередь, Си Цзиньпин дарил Путину скульптуру в виде китайского воина в традиционном костюме, а также письменный стол ручной работы с каллиграфически выполненным пожеланием процветания.