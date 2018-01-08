Степанакерт, 8 января, 2018, 10:15 — ИА Регнум. 7 января, около 13:20 (12:20 мск) по местному времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики, дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Ваче Нверович Чилингарян (1998 г.р.). Как сообщает пресс-служба министерства обороны НКР, для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

Tert.am

«Министерство обороны Нагорного-Карабаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», — говорится в сообщении.

За последнее время — это первый серьёзный инцидент, зафиксированный на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Наблюдатели связывают относительное затишье с возобновлением интенсивных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. На середину января запланирован очередной раунд переговоров, на уровне глав МИД Армении и Азербайджана.