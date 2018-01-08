Лос-Анджелес, США, 8 января, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Кинофильм режиссера Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» был удостоен премии «Золотой глобус» в номинации «лучший драматический фильм года». 75-я церемония вручения «Золотого глобуса» состоялась накануне, 7 января, в Лос-Анджелесе.

Официальный сайт кинопремии Золотой глобус

В этой номинации с картиной Макдонаха соперничали следующие фильмы: «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Форма воды» Гильермо дель Торо и «Призрачная нить» Пола Андерса.

Кроме того, исполнительница главной роли в фильме «Три билборда на границе Эююинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд получила «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса.