Манила, 8 января, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Две крупнейшие мусульманские группировки Филиппин — «Исламский освободительный фронт моро» (ИОФМ) и «Национально-освободительный фронт моро» (НОФМ) — сформировали союз против радикальных исламистских организаций, следующих идеологии ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает турецкое агентство Anadolu.

Defenceforumindia.com Террористы из ИГИЛ (запрещенная в России организация) на улицах филиппинских городов

Соответствующее заявление поступило 8 января от Мохакера Икбала из ИОФМ и Дату Муслимин Сема из НОФМ. В нем указывалось, что обе организации подписали соглашение, целью которого является противостояние радикальным группам, действующим в регионе СОККСКСАРХЕН.

«Благодаря единству и более близкому взаимодействию удастся не допустить проникновение боевиков в общины Бангсаморо в провинциях Южный Котабато, Сарангани и Султан-Кударат», — заявили Икбал и Сема в совместном документе.

По словам Икбала, в рамках соглашения обе группы будут принимать совместные меры по противодействию боевикам, обмениваться разведывательной информацией, а также предоставлять силы для того, чтобы не дать связанным с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировкам проникать в указанные общины.

Напомним, в мае 2017 года радикальная исламистская группировка «Мауте» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присягнувшая на верность террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватила город Марави, расположенный на острове Минданао.

Его удалось освободить лишь в октябре. В результате противостояния со стороны официальных властей погибло более 160 военнослужащих, свыше 1,7 тыс. получили ранения.