Тбилиси, 8 января, 2018, 09:47 — ИА Регнум. На востоке Грузии сгорел пассажирский автобус, который следовал из Азербайджана в Турцию. Об этом сегодня, 8 января, сообщает Общественное телевидение Грузии.

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Сообщается, что в автобусе находились 50 пассажиров — в основном граждане Российской Федерации. Все они своевременно покинули автобус, и никто из них не пострадал.

Само транспортное средство полностью выгорело. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.