Москва, 8 января, 2018, 09:44 — ИА Регнум. В систему обязательного медицинского страхования впервые включена так называемая гериатрическая медицинская помощь для лиц старшего возраста. Об этом сегодня, 8 января, сообщает пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

coqueambrosoli0 Возраст

Сообщается, что с 2018 года впервые в России в тарифы обязательного медицинского страхования включена гериатрическая медицинская помощь для пожилых людей.

Уточняется, что оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю «гериатрия».

Гериатрия — частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Некоторые заболевания часто наблюдаются именно у пожилых людей. Например, болезнь Альцгеймера, как правило, обнаруживается у людей старше 65 лет.

В настоящий момент в России действуют специализированные гериатрические и геронтологические центры, которые оказывают разностороннюю медицинскую помощь пациентам старших возрастных групп.