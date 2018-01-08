Москва, 8 января, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации утвердило изменение в правилах противопожарного режима. Соответствующий документ опубликован сегодня, 8 января, на официальном сайте правительства РФ.

Mil.ru Пожаротушение

Согласно новым правилам, собственники земельных участков, расположенных на границах населённых пунктов, дачных и иных объединений, обязаны регулярно убирать мусор и косить траву на своей территории.

Кроме того, устаналивается запрет на выжигание сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание хвороста в границах полос отвода и в придорожных полосах автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России впервые были утверждены основы государственной политики в области пожарной безопасности. 1 января президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ №2 «Об утверждении основ государственной политики в области пожарной безопасности на период до 2030 года».

Это важнейший документ стратегического планирования, которым предусматривается целая система мероприятий нового качественного обеспечения пожарной безопасности.