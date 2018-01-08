Лондон, 8 января, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть демонстрируют некоторый рост. Об этом свидетельствуют данные торгов на международных площадках сегодня, 8 января.

lalabell68 Нефтяная вышка

Так, фьючерсы на североморскую нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской товарной бирже с поставкой в марте выросла на 0,19% и составили $67,75 за баррель.

Февральские фьючерсы на техасскую легкую нефть марки WTI выросли на 0,24% — до $61,59 за баррель.

Стоит отметить, что нестабильный рост цен на нефть обусловлен соглашением между большинством нефтедобывающих стран о снижении уровня добычи черного золота.