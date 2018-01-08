Берлин, 8 января, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что евробюрократы в ближайшее время пригласят министра иностранных дел Исламской Республики Иран Джавада Зарифа в Евросоюз для обсуждения прошедших в Иране протестов. Об этом Габриэль заявил в интервью телеканалу ZDF накануне, 7 января.

Tijl Vercaemer Иранская дипломатическая миссия

По словам Габриэля, власти Германии договорились с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини пригласить в Брюссель главу МИД Ирана в ближайшие дни.

«Мы условились с главой европейской дипломатии пригласить министра иностранных дел Ирана при возможности на следующей неделе», — сказал Габриэль.

При этом глава германского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что его страна выступает за свободу демонстраций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в крупных городах Ирана с 28 декабря 2017 года и в течение первых дней нового года проходили акции протеста. Сперва протестующие вышли под экономическими лозунгами, недовольные ростом цен на товары народного потребления (в частности яйца). Очень быстро лозунги стали политическими, и участники акций протеста потребовали отставки президента Ирана Хасана Рухани и его правительства.

Вскоре протестующие начали нападать на сотрудников сил безопасности, после чего протесты были разогнаны. По меньшей мере 20 человек погибли в результате столкновений. Погибшие есть и в рядах иранских сил безопасности.

Иран вынужден в какой-то степени считаться с мнением Евросоюза, так как после заключения сделки по иранской ядерной программе и снятия с Тегерана международных санкций иранская нефть полилась на рынки Евросоюза.