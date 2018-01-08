Будапешт, 8 января, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибывающие на территорию Европейского союза беженцы с Ближнего Востока и из Северной Африки — это «мусульманские захватчики». Об этом Орбан заявил в интервью изданию Welt, опубликованном сегодня, 8 января.

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Орбан отметил, что приток мусульманского населения приводит к тому, что в странах Европейского союза появляются «параллельные сообщества», живущие вне правового поля.

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы рассматриваем их как мусульманских захватчиков», — заявил премьер-министр Венгрии.

Также Орбан призвал лидеров ведущих стран Европейского союза проявить уважение к Венгрии. Он отметил, что многие страны ЕС обвиняют Венгрию в том, что она получает средства из Фонда сплоченности Евросоюза, но при этом отказывается принимать беженцев.

Глава венгерского правительства напомнил, что эти вопросы вообще-то никак между собой не связаны, так как Венгрия получает средства из Фонда сплоченности ЕС потому, что открыла свой рынок для свободной конкуренции внутри наднационального объединения и для поддержания «справедливого баланса» внутри ЕС, а вовсе не потому, что должна принимать у себя беженцев.

Орбан подчеркнул, что его страна больше не намерена принимать у себя мигрантов и ни на какие компромиссы в этом вопросе не пойдёт.

Напомним, в конце 2017 года Европейская комиссия уже подала в суд ЕС иск против Венгрии, Польши и Чехии за отказ принять беженцев в рамках евросоюзной программы по релокации мигрантов.