Лос-Анджелес, США, 8 января, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Фильм «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева не получил престижную кинематографическую награду «Золотой глобус». Трансляцию церемонии награждения вёл накануне, 7 января, телеканал NBC.

Официальный сайт кинопремии Золотой глобус

«Нелюбовь» Звягинцева была номинирована на «Золотой глобус» в категории «лучший фильм на иностранном языке». Однако награду в итоге получила германская картина «На пределе».

Другими претендентами на «Золотой глобус» в этой номинации были камбоджийский фильм американской актрисы Анджолины Джоли «Сначала они убили моего отца» (First They Killed My Father), чилийский фильм «Фантастическая женщина» (A Fantastic Woman), а также фильм «Квадрат» совместного производства Германии, Франции и Швеции.

Премия «Золотой глобус» вручается в США ежегодно. Она учреждена ассоциацией аккредитованных в Голливуде иностранных журналистов (HFPA). В этом году премия отмечает юбилей — 75 лет.