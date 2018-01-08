Нью-Йорк, США, 8 января, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Прием рейсов в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничен в связи с аварией водопровода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в Twitter.

Joe Mabel Международный аэропорт им. Джона Кеннеди

Прорыв произошел в четвертом терминале, пассажиров из помещения эвакуировали. Сначала службы воздушной гавани сообщили о задержке нескольких рейсов, однако в дальнейшем было объявлено, что прием международных рейсов в этом терминале прекращен.

Пассажирам рекомендовали обращаться к перевозчикам за сведениями о полетах. На вылет международных рейсов из аэропорта авария не повлияла.

В Twitter также опубликовано видео, снятое в терминале очевидцами. Часть помещения затоплена водой, ее потоки льются с потолка, видны клубы пара. Отмечалось, что в терминале скопились пассажиры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорт имени Джона Кеннеди ограничил прием рейсов из-за скопления большого числа пассажиров. Все усилия были брошены на отправку самолетов, которые не могли вылететь из Нью-Йорка в связи с непогодой.

Напомним также, что в их числе были два рейса компании «Аэрофлот», которые должны были состояться 4 января. Пассажиров отправили в Вашингтон, однако и там из-за транспортного коллапса отправку задержали. Оба самолета приземлились в Москве утром 7 января.

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