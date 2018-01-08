Стокгольм, 8 января, 2018, 05:36 — ИА Регнум. Причиной взрыва у станции метро в пригороде Стокгольма стала детонация ручной гранаты. Об этом сообщают местные издания Aftonbladet и Expressen.

Christian Gidlöf Стокгольмский метрополитен

ЧП случилось 7 января возле станции «Ворбю горд» в районе Худдинге. Сообщалось, что 60-летний мужчина взял в руки лежавший на земле предмет, после чего раздался взрыв.

Раненого госпитализировали, однако в больнице он умер от тяжелых травм. Пострадала также 45-летняя женщина, спутница погибшего.

На станцию «Ворбю горд» прибыли саперы и криминалисты, доступ пассажиров на платформу был закрыт, поезда следовали мимо без остановок. Место взрыва оцепили.

В полиции отмечают, что взрыв не является терактом. Вероятнее всего, погибший мужчина — случайная жертва.

По факту гибели человека и преступления против общественной безопасности начато предварительное следствие. В рамках дела пока никто не задержан.

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