Вашингтон, 8 января, 2018, 05:21 — ИА Регнум. Лидеры многих стран мира постоянно читают публикации Дональда Трампа в Twitter, пытаясь понять логику президента США. Об этом заявила в эфире телекомпании ABC постоянный представитель страны при ООН Никки Хейли.

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Хейли был задан вопрос о том, насколько часто читают микроблог Трампа мировые лидеры и дипломаты. По ее словам, твиты главы США не только не игнорируют, но, напротив, следят за ними регулярно.

«Я заметила, что они не отрываются от его твитов, хотя считают его [Трампа] непредсказуемым», — сказала Хейли.

При этом дипломат не согласилась с тем, что американский лидер выглядит чрезмерно непредсказуемым. Хейли пояснила, что руководителям других стран неизвестно, что предпримут США в какой-либо отрезок времени. Потому им приходится быть осторожными и обращать внимание на то, как именно вести себя с Вашингтоном. Такой подход вполне разумен, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США разгорелся скандал в связи с публикаций книги журналиста Майкла Вулфа «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа». Президент США назвал книгу, основанную на воспоминаниях бывшего главного стратега американской администрации Стивена Бэннона полной лжи и искажений.

Хейли также негативно отозвалась о книге, признавшись при этом, что полностью ее не прочла. Она заявила, что удивлена числом людей, готовых на ложь ради денег и власти.

Напомним, в декабре газета The New York Times сообщила о том, что Дональд Трамп ежедневно тратит от 4 до 8 часов, смотря телевизор или находясь в интернете. Часть этого времени американский лидер посвящает своему микроблогу в «твиттере».

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