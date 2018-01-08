Краснодар, 8 января, 2018, 04:56 — ИА Регнум. Объявление о продаже редкой дореволюционной марки опубликовано на открытой торговой интернет-площадке Au.ru. Продавец из Красноярска рассчитывает выручить за раритет 3 млн рублей.

qimono Марки

Владелец марки поясняет, что она была выпущена в 1914 году в Российской империи в единственном экземпляре. Ранее марка находилась на региональной выставке в Лондоне, нынешний обладатель легально выкупил ее у прежнего владельца.

Продавец отметил, что по правилам международных аукционных домов продает марку за 30% от оценочной стоимости. Хранится редкий знак почтовой оплаты в сейфе в одном из банков города.

В объявлении сказано, что желающие могут посмотреть на марку, для этого нужно заранее договориться с владельцем. Коллекционер отмечает также, что готов пойти на разумный торг ради заинтересованного покупателя, при этом покупка марки станет удачным вложением средств.

Ставки по лоту пока отсутствуют. На этой же площадке можно приобрести за 350 тыс. рублей марку, выпущенную в Германии в 1945 году.

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