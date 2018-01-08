Пхеньян, 8 января, 2018, 04:35 — ИА Регнум. Южнокорейские эксперты утверждают, что лидер КНДР Ким Чен Ын может страдать от заболевания почек. К такому выводу они пришли, изучив его новогоднее обращение к нации, сообщает 8 января издаваемая в Сеуле газета «Тона ильбо».

Rusjev.net Руководитель КНДР Ким Чен Ын

Как пояснил профессор университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ук, были проанализированы вибрации, шумы и амплитуды, которые сопровождали некоторые согласные звуки в произношении главы КНДР. Для исследования специалисты взяли видеозапись его выступления.

Полного представления о работе внутренних органов такое исследование не дает, однако можно понять, что почки у Ким Чен Ына слабее на фоне других органов. Вероятнее всего, лидер КНДР будет испытывать проблемы с почками, а не с легкими или сердцем, отметил профессор.

Отметим, что интерес с самочувствию Ким Чен Ына эксперты из Южной Кореи проявили в преддверии переговоров о некоторой нормализации отношений двух стран и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхёнчхане.

Как сообщало ИА REGNUM, о готовности Сеула и Пхеньяна к переговорам стало известно в первые дни января. Встреча представителей двух стран должна состояться в Южной Корее 9 января.

Власти КНДР передали южнокорейской стороне список делегатов из пяти человек. Возглавит группу председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гван.

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