Берлин, 8 января, 2018, 03:36 — ИА Регнум. Время нахождения одного человека на посту канцлера ФРГ нужно ограничить двумя сроками. С такой инициативой выступил заместитель председателя бундестага Томас Опперман, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Опперман, представляющий в парламенте Социал-демократическую партию Германии, также предложил продлить один легислатурный период с четырех до пяти лет. Таким образом, канцлер сможет находиться на посту не более 10 лет подряд.

После 10 лет руководства правительством вряд ли можно находить новые импульсы и отвечать на них, что необходимо для демократии, пояснил политик. Действующему канцлеру Ангеле Меркель Опперман пожелал выбрать правильный момент, чтобы покинуть свой пост.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2005 году Ангела Меркель была впервые избрана федеральным канцлером Германии. До нее ни одна женщина не занимала этот пост. Меркель переизбрали в 2009 и 2013 годах.

После очередных парламентских выборов, которые прошли в сентябре 2017 года, лидер Христианско-демократического союза намерена руководить правительством еще четыре года.

Социологические опросы, проведенные в Германии в конце 2017 года, показали, что около половины граждан (47%) хотели бы досрочного прекращения полномочий Меркель. Действующий канцлер оказалась на третьем месте в рейтинге политических антигероев ушедшего года — 53% немцев сочли ее неудачницей.

Стоит отметить, что работа лидера Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца и главы Христианско-социального союза Хорста Зеехофера впечатлила избирателей еще меньше (67% и 61% соответственно). Наибольшим авторитетом у немцев пользуется президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

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