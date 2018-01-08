Вашингтон, 8 января, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Жительница американского штата Флорида Нурул Махджабин Хассан намерена заключить брак с компьютерной головоломкой тетрис. Ранее девушка состояла в отношениях с калькулятором, сообщает газета Metro.

Schezar Тетрис

20-летняя американка призналась, что посвящает тетрису до 12 часов ежедневно на протяжении года, играя в интернете, на смартфоне или приставке. Девушка хочет, чтобы ее называли Фрактал Тетрис Хуракан. Она очень предана игре и покупает связанные с ней предметы, например, бусы в виде фигур тетрамино.

По словам Хассан, тетрис прекрасен, даже идеален, он позволяет нестандартно мыслить. Девушка отмечает, что чувствует то же самое, что и люди, состоящие с кем-то в отношениях, когда они понимают, что избранник подходит им. Заключить брак с игрой она собирается по окончании обучения.

До тетриса у Хассан были отношения с калькулятором по имени Пьер. Кроме того, ей нравились плееры iPod, беговые дорожки и GPS-навигатор. Встречаться с молодыми людьми девушка не пробовала.

Американка называет себя «объектосексуалом» — человеком, который испытывает сексуальный интерес к неодушевленным предметам. Как отмечает газета, подобное поведение — не редкость. Так, некоторые люди пытались заключить брак со светильниками и железнодорожными станциями.

Компьютерную головоломку «Тетрис» изобрел в начале 1980-х годов советский программист Алексей Пажитнов. Первая коммерческая версия игры вышла в 1987 году в США. Игрок должен особым образом составлять комбинации из геометрических фигур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Аризона все члены семьи из четырех человек сменили пол. 62-летний глава семьи стал женщиной по имени Ширли Остин, его 41-летняя спутница — мужчиной, которого зовут Дэниел Хэрротт. Пара воспитывает детей — рожденного девочкой 11-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, которая прежде была мальчиком.

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