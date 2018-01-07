Дамаск, 8 января, 2018, 02:35 — ИА Регнум. Правительственным войскам Сирии удалось прорвать осаду вокруг военной базы бронетехники в городе Хараста к северо-востоку от Дамаска. Об этом с места событий сообщает осведомленный источник.

Onedio.com Сирийская армия

«Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления,» — сообщил источник РИА Новости.

Под контроль военных также вернулись мукомольные мельницы, которые находятся поблизости. Базу бронетехники боевики окружили в ночь на 1 января, нарушив договоренности о прекращении огня в зоне деэскалации.

Ранее террористы превратили город Хараста и его окрестности в хорошо укрепленный оплот. В этом районе действуют группировки «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Файлак ар-Рахман».

6 января Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность боевиков, сообщил об отряде сирийской армии, попавшей в окружение около Хараста. Отмечалось, что военные сдались террористам.