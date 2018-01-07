Тегеран, 8 января, 2018, 02:06 — ИА Регнум. Адвокат бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Адель Хейдари опроверг заключение своего подзащитного под стражу. Об этом сообщает новостной портал ОАЭ Erem news.

Kremlin.ru Махмуд Ахмадинежад

Комментируя публикации в арабской прессе об аресте Ахмадинежада, Хейдари заявил, что эта информация не соответствует действительности. Официальный Тегеран до настоящего момента не подтвердил и не опроверг арест экс-президента страны.

Напомним, 7 января об аресте Махмуда Ахмадинежада сообщила издаваемая в Лондоне на арабском языке газета Al-Quds Al-Arabi. Со ссылкой на источники в Иране утверждалось, что бывшего главу Исламской Республики задержали в Ширазе по распоряжению высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.

Отмечалось, что Ахмадинежад был арестован за призывы к массовым беспорядкам. 4 января он выступал перед протестующими в городе Бушере и якобы обвинил действующего президента Хасана Рухани в плохом управлении, присвоении «монополии на общественное богатство» и отказе от решения проблем простых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря в крупных городах Ирана начались массовые протесты. Участники акций сначала выражали недовольство экономической обстановкой, однако позже манифестации приобрели политический окрас, зазвучали требования об отставке президента и кабинета министров.

Митинги переросли в столкновения с правоохранителями, жертвами беспорядков стали как минимум 20 человек, сотни участников акций подверглись аресту. Совет безопасности Ирана объявил, что беспорядки в стране начались с подачи США, Великобритании и Саудовской Аравии.

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