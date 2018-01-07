Киев, 8 января, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Украинские радикалы облили красной краской вход в здание Россотрудничества в Киеве. Видеозапись акта вандализма опубликовала в YouTube группировка «Черный комитет», которая заявила о своей ответственности за инцидент.

Цитата: «Планета обезьян: Война», реж. Мэтт Ривз, США, 2017 Варварство в 21 веке

Нападение на Российский центр науки и культуры произошло в ночь на 7 января. Члены радикальной организации пояснили, что цвет краски символизирует «кровь украинцев», пострадавших в борьбе против «русского мира».

Кроме того, у входа в здание появилась надпись «Смерть России», рядом были разбросаны листовки экстремистского содержания. Радикалы, как следует из сообщения на сайте группировки, обвиняют Россотрудничество во враждебной Украине пропаганде.

Отметим, что здание Россотрудничества не впервый раз подвергается атакам вандалов. Подобные инциденты происходили в апреле 2017 года — тогда радикалы сорвали проходивший здесь «Тотальный диктант» ‑ и в августе 2016 года.

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