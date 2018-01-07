Мадрид, 8 января, 2018, 00:34 — ИА Регнум. 7 января на стадионе «Балаидос» был разыгран матч 18-го тура испанской Примеры между командами «Сельта» и «Реал». Матч завершился со счетом 2:2.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

На 33-й минуте датский полузащитник Даниэль Васс открыл счет, мягко перебросив вратаря «сливочных» — 1:0. Ассистом отметился Яго Аспас. Через 3 минут валийский вингер Гарет Бейл сравнял счет, замкнув разрезающую передачу Тони Крооса — 1:1. В следующей атаке Бейл оформил дубль, перенаправив мяч в сетку ворот после прострела Иско в штрафную площадь — 1:2. На 82-й минуте уругвайский форвард Максимилиано Гомес сравнял счет после ассиста Даниэля Васса — 2:2.

Статистика матча («Сельта"/"Реал»)

Удары 11/14

Удары в створ 6/7

Владение 53%/475

Фолы 10/15

Набрав 32 очка «Реал» остался на 4-м месте. «Сельта» с 22-мя очками осталась висеть над «зоной вылета».

Составы на матч:

«Сельта»: Рубен, Мальо, Кастро, Кабраль, Ронкалья, Радоя, Эрнандес, Вас, Гомес, Аспас, Систо.

«Реал»: Навас, Варан, Начо, Марсело, Хакими, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бейл.

Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме.

Предупреждения: Каземиро — 44, Мальо — 67, Навас — 71, Аспас — 88.

Незабитыепенальти: Аспас — 72

Голы: Васс 33 — 1:0, Бейл 36 — 1:1, Бейл 38 — 1:2, Гомес 82 — 2:2.