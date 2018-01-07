Москва, 7 января, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Российская Федерация может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО) в случае удовлетворения иска ЕС о взыскании со страны почти €1,4 млрд в год из-за ограничения импорта свинины. Об этом заявил первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников в интервью РИА «Новости».

Enrique Mendizabal ВТО

"В случае удовлетворения иска ЕС мы, наверное, должны будем ограничить свое участие в ВТО, возможно и полностью», — сказал Калашников.

При этом сенатор добавил, что санкции ЕС против РФ и ответное эмбарго Москвы на поставки продовольствия из европейских стран — вне логики законодательства ВТО.

По его словам, нарушать правила ВТО стали первыми страны ЕС, используя санкционную политику против РФ.

6 января 2018 г. издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что из-за ограничения импорта свинины ЕС хочет взыскивать с РФ почти €1,4 млрд в год.

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