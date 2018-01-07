Вильярреаль, Испания, 7 января, 2018, 23:23 — ИА Регнум. Футболисты «Вильярреала» на своем поле сыграли вничью с «Депортиво» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 7 января, завершилась со счетом 1:1.

Villarrealcf.es «Вильярреал» — «Депортиво» — 1:1

В составе хозяев поля голевыми действиями отметился Энес Унал, у гостей мяч забил Флорин Андоне.

После восемнадцати матчей в чемпионате Испании «Вильярреал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Клуб «Депортиво», набравший 16 баллов, находится на семнадцатой позиции.

Чемпионат Испании. 18-й тур.

«Вильярреал» — «Депортиво» — 1:1.

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