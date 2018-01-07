В Саудовской Аравии будут судить принцев, устроивших забастовку
Эр-Рияд, 7 января, 2018, 21:52 — ИА Регнум. 11 принцев, которые устроили сидячую забастовку у королевского дворца в Эр-Рияде в знак протеста против прекращения им выплат из казны, предстанут перед судом. Об этом, как передает ВВС, сообщил генеральный прокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Моджиб.
По его словам, никто из граждан страны не может стоять выше закона.
«Хотя им было сказано, что их требования незаконны, — заявил прокурор. — 11 принцев отказались покинуть дворцовую площадь, нарушив общественный порядок».
Отмечается, что акция протеста у королевского дворца в Эр-Рияде прошла в четверг, 4 января.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале ноября 2017 года в Саудовской Аравии в рамках масштабной антикоррупционной кампании были задержаны 11 принцев из правящей семьи.
4 ноября в стране был сформирован Высший комитет по борьбе с коррупцией, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бен Салман.
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