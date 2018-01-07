Киев, 7 января, 2018, 20:41 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко в 2017 году лишил гражданства Украины более 5 тыс. человек. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на администрацию президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Указы о прекращении гражданства были выданы вследствие выхода из гражданства 4 296 лиц, потери гражданства 47 лицами и по предусмотренным международными договорами основаниям относительно 825 лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинское гражданство было предоставлено менее 1 тыс. лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2017 г. бывший губернатор Одесской области Украины и лидер новой украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили получил документы из администрации президента Украины, подтверждающие, что он был лишен украинского гражданства по указу президента Петра Порошенко.

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