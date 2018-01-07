Сана, 7 января, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Самолет арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией потерпел крушение на севере Йемена. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Инцидент произошел в воскресенье, 7 января, в провинции Саада.

Отмечается, что воздушное судно рухнуло из-за технической неисправности на территории, подконтрольной повстанцам-хуситам.

По предварительным данным, пилотам удалось спасти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в гражданскую войну в Йемене между сторонниками свергнутого президента Мансура Хади и повстанцами-хуситами вмешалась коалиция во главе с Эр-Риядом.

Помимо воздушных ударов, коалиция ввела морскую блокаду страны, тем самым усугубив крайне сложную гуманитарную ситуацию. ООН и страны мира неоднократно призывали Саудовскую Аравию и другие государства, входящие в коалицию, снять блокаду.