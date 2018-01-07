Санкт-Петербург, 7 января, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений сегодня, 7 января, задействован в полном объеме из-за угрозы наводнения в акватории Невы. Пик подъема воды ожидается в час ночи 8 января. Судоходство в Финском заливе приостановлено.

Dambaspb.ru КЗС Санкт-Петербурга

Как сообщили в Дирекции КЗС, причиной закрытия затворов всех судопропускных и водопропускных сооружений на петербургской дамбе стало ухудшение погодных условий в Финском заливе, усиление ветра, а также прогноз подъема уровня воды в Санкт-Петербурге.

С 12:00 7 января были закрыты затворы судопропускных сооружений С-1, С-2 и шести водопропускных сооружений КЗС. За полчаса до этого было временно остановлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Открытие затворов КЗС запланировано на период с 7 до 8 часов утра 8 января, если позволят погодные условия.

При принятии решения о закрытии затворов КЗС учитывается не только погода, но и интенсивность нагонной волны, уровень поступления воды в Неву из Ладожского озера, и как следствие, подъем уровня Невской губы при закрытых затворах дамбы.

Как сообщило Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу, 8 января в городе ожидается снег, местами метель. Ветер западный, северо-западный скоростью 7−12 м/с, порывы до 15−18 м/с.

Синоптики добавляют, что температура воздуха в течение суток −2…−4 градуса, на дорогах гололедица.

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Напомним, что предыдущий раз Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений полностью закрывали 23 декабря 2017 года.