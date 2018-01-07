Калуга, 7 января, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В концертном зале Калужской областной Филармонии сегодня, 7 января состоялась Рождественская елка Калужской епархии.

Сергей Лялякин На сцене — ученики Калужской православной гимназии

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, радость святого праздника Рождества Христова с детьми и их родителями разделил глава Калужской митрополии, митрополит Калужский и Боровский Климент,.

Сергей Лялякин Гостей епархиальной ёлки приветствовал митрополит Климент

Праздничное представление началось пением рождественского тропаря, после чего к присутствующим обратился митрополит Климент. Владыка поздравил собравшихся с праздником и призвал в святочные дни не переставая прославлять родившегося Младенца Христа.

Затем на сцене выступили ученики Калужской православной гимназии, которые показали рождественскую постановку и исполнили колядки. После театрализованного представления в фойе Филармонии прошли конкурсы и викторины на рождественскую тематику. Дети водили хороводы вокруг елки, рассказывая стихотворения на Рождественскую тематику. Все участники Рождественской елки получили сладкие подарки.

Сергей Лялякин На сцене — ученики Калужской православной гимназии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 144 православных храмах и монастырях Калужской митрополии в ночь на 7 января состоялись богослужения, посвящённые празднованию Рождества Христова. Главную рождественскую службу в Свято-Троицком кафедральном соборе Калуги возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент.

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