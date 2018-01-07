В Смоленской области столкнулись более 10 автомобилей
Смоленск, 7 января, 2018, 19:41 — ИА Регнум. В Кардымовском районе Смоленской области столкнулись около 12 автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель УМВД по региону Наталья Гуреева в интервью РИА «Новости».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Машина скорой помощи
ДТП произошло в воскресенье, 7 января, на 355 км автодороги М1.
«Столкнулись около 12 машин, — сказала Гуреева. — Все они получили механические повреждения. Трое человек были доставлены в больницу».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Причины аварии пока неизвестны. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за наледи на дороге.
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