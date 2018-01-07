Смоленск, 7 января, 2018, 19:41 — ИА Регнум. В Кардымовском районе Смоленской области столкнулись около 12 автомобилей. Об этом сообщила официальный представитель УМВД по региону Наталья Гуреева в интервью РИА «Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

ДТП произошло в воскресенье, 7 января, на 355 км автодороги М1.

«Столкнулись около 12 машин, — сказала Гуреева. — Все они получили механические повреждения. Трое человек были доставлены в больницу».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Причины аварии пока неизвестны. По предварительным данным, ДТП могло произойти из-за наледи на дороге.

Читайте также: В Балашихе в результате ДТП пострадали 5 человек

А также: Маршрутка столкнулась с троллейбусом в центре Рязани