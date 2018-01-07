Грозный, 7 января, 2018, 19:29 — ИА Регнум. Страны Европы должны объединиться и остановить «военное безумство» США. Об этом написал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Военное безумство США должно быть остановлено, — отметил глава Чечни. — И наши европейские партнеры должны понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле».

По его словам, страны Европы не должны «трусить, а выступить единым фронтом против вероломства, иначе все больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2017 г. аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова в соцсетях Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) оказались заблокированными.

Позже в администрации Facebook сообщили, что доступ к страницам главы Чечни был закрыт в связи с включением его в список лиц, на которых распространяется действие торгово-экономических санкций США.

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