Москва, 8 января, 2018, 14:58 — ИА Регнум. Что могло бы с точки зрения России стать подтверждением готовности США наладить отношения? И есть ли внутренняя причина, по которой Штаты могли бы произвести такую подвижку? Автор ИА REGNUM Иван Кузнецов предлагает начать с тезиса, что причины такого рода действительно имеются. Именно на них сосредоточился нынешний президент США, утверждая, что излишняя заинтересованность предыдущей администрации в наращивании конфронтации с Россией оставляет за полем зрения усиливающийся Китай.

Minsvyaz.ru КНР и Россия

Трампу же, как опытному бизнесмену, ясно, что использующий тактику медленного, но неотвратимого усиления Китай в один непрекрасный момент вполне способен бросить вызов американскому единоличному лидерству. Поэтому договариваться с Россией совершенно необходимо. А вот выгода, которую Россия могла бы получить на политическом поле, всецело подготовлена действиями американских демократов. Так что, при умелом лавировании, американские республиканцы вообще и Трамп в частности могли бы снять богатый урожай нормализации отношений.

Действительно, прекращение использования образа страны-изгоя, постепенный отход от «Крымской проблемы», отсутствие злонамеренных манипуляций на рынке углеводородов и сотрудничество в области вооружений уже могли бы значительно вывести РФ и США из тех джунглей взаимной неприязни, в которых они оказались.

Если же борьба с терроризмом действительно является для США приоритетом, то при достижении предыдущих условий взаимодействовать на этом поле с Москвой для Вашингтона было бы значительно легче. А не так, как показывает последний сирийский опыт, когда взаимодействие прерывалось чередой неконструктивных событий и решений, перечеркивающих предшествующие успехи.

Смогут ли Трамп и его союзники извлечь выгоду, свернув с пути антироссийской инерции, читайте в статье: Путин и Трамп-2017: в действительности всё не так, как на самом деле

Обратите также внимание на другие статьи Ивана Кузнецова в проекте «Хроники турбулентной Америки».