Вашингтон, 7 января, 2018, 18:59 — ИА Регнум. У бывшего президента США Рональда Рейгана были такие же проблемы, как и действующего главы Белого дома. Об этом написал сам Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

Скриншот видео канала НТВ Майкл Вулфф

«Мне пришлось мириться с фейковыми новостями с первого дня, как я объявил, что буду баллотироваться на пост президента, — написал глава Белого дома. — Теперь мне приходится мириться с фейковой книгой, написанной абсолютно дискредитированным автором. У Рональда Рейгана была такая же проблема и он с ней хорошо справился. Я тоже справлюсь!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января 2018 г. в продажу должна поступить книга Майкла Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», основанная на воспоминаниях Стивена Бэннона, который руководил предвыборной кампанией Трампа в самый ответственный момент и был главным политическим советником президента в первые месяцы работы новой администрации.

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