Екатеринбург, 7 января, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Мужчина погиб под колесами грузового поезда в Свердловской области. Об этом сообщили Е1.RU в Управлении МВД России по УрФО на транспорте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

ЧП произошло в воскресенье, 7 января, на станции Хрустальная под Екатеринбургом.

«На место выехала следственно-оперативная группа , — отметили в ведомстве. — Будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет устанавливаться личность погибшего».

По предварительным данным, мужчина пошел по рельсам и не услышал приближающийся поезд.

Отметим, что 4 января в Каменске-Уральском местная жительница обнаружила на железнодорожных путях отрезанную женскую ступню.

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