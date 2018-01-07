Балашиха, Московская область, 7 января, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись в Подмосковье. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в воскресенье, 7 января, в Балашихе. По последним данным, в результате аварии пострадали 5 человек.

«Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси, — говорится в сообщении. — Информация по погибшим не поступала».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.

Причины ЧП пока неизвестны.

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