В Балашихе в результате ДТП пострадали 5 человек
Балашиха, Московская область, 7 января, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись в Подмосковье. Об этом, как передает РЕН ТВ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
ДТП произошло в воскресенье, 7 января, в Балашихе. По последним данным, в результате аварии пострадали 5 человек.
«Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси, — говорится в сообщении. — Информация по погибшим не поступала».
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия.
Причины ЧП пока неизвестны.
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