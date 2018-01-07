Киев, 7 января, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne объяснил причины зависимости страны от Международного валютного фонда (МВФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

По его словам, если Киев прекратит сотрудничество с МВФ, то Украина не будет получать поддержку от ЕС и других международных партнеров.

«Не будет кредитов от ЕС, не будет кредитов от других ведущих стран мира, — говорит Суслов. — Инвесторы не придут».

При этом экс-министр экономики Украины отметил, что официальный Киев сильно погряз в «кредитных долгах».

По его словам, объемы сотрудничества Украины с МВФ нужно сокращать, но сделать это уже невозможно.

Напомним, по данным Всемирного банка, экономика Украины по-прежнему не вышла на докризисный уровень 2013 г. Также в течение ближайших 5 лет Киев должен выплатить 64 млрд долларов задолженности, что без решительных действий правительства может означать для государства дефолт в 2019 г.

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