Москва, 7 января, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Требование Европейского союза (ЕС) к Российской Федерации о взыскании €1,4 млрд в год из-за эмбарго на импорт свинины является «беспределом». Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна

«Пока то, что заявляет ЕС, — это беспредел, — заявил сенатор. — На финансовых рынках там ограничения, наши компании под запретом. В связи с чем? Почему такое неравноправие?»

6 января американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что ЕС планирует получить от Российской Федерации компенсацию в размере €1,4 млрд за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины. По данным издания, данную сумму планируется взимать ежегодно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США и ЕС ввели санкции против Москвы в 2014 г. на фоне воссоединения Крыма с РФ и гражданской войны на Украине.

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