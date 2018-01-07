Якутск, 7 января, 2018, 16:24 — ИА Регнум. В Якутии в исправительной колонии № 7 произошел пожар. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Места лишения свободы

«В исправительной колонии № 7 в двухэтажном общежитии отряда № 1 в помещении для хранения личных вещей осужденных произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из горящего здания были эвакуированы более 120 заключённых, отбывающих наказание. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.

«В настоящее время идет разборка и проливка отдельных конструкций здания для предотвращения повторного возгорания», — говорится в сообщении.

Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание в проводке электросети.