Лондон, 7 января, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что американский президент Дональд Трамп — это человек, который действует в интересах США. Столь глубокую мысль Мэй приводит сегодня, 7 января, британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

«Когда я имею дело с президентом Трампом, я вижу, что он тот человек, который уверен, что принимаемые им решения в полной мере отвечают интересам США», — заявила Мэй.

Напомним, Мэй стала премьер-министром после того, как Дэвид Кэмерон был вынужден уйти в отставку на фоне сокрушительных результатов референдума о выходе Великобритании из Европейского союза. Большинство британцев высказались за выход из наднационального объединения, тогда как правящая Консервативная партия рассчитывала, что Соединённое королевство останется в составе ЕС, но результатами референдума можно будет шантажировать Брюссель с целью выторговать для Лондона определённые преференции.

Правительство Мэй делает всё возможное, чтобы затянуть выход из ЕС и свести экономические потери к минимуму, но её популярность и рейтинг консерваторов падают.

Что касается, Трампа, то его победу на выборах президента США в 2016 году мало кто предполагал, так как большинство политологов были уверены в том, что Хиллари Клинтон и её сторонники практически обречены на победу. Но вышло иначе.

Однако после победы Трамп столкнулся с мощнейшей внутриполитической оппозицией в лице Демократической партии, которая решила во что бы то ни стало довести Трампа до импичмента.

Поступки и заявления Трампа иногда кажутся довольно экстравагантными, а иногда просто нелепыми, однако он пока удерживается в Белом доме. О себе Трамп довольно высокого мнения и явно страдает нарциссизмом.

«На самом деле в течение всей жизни моими главными качествами были психическая устойчивость и ум. <…> Я прошёл путь от очень успешного бизнесмена до топовой телезвезды и президента США (с первой попытки)», — не так давно написал он на своей, ставшей уже легендарной странице в сети микроблогов Twitter.