«Леганес» не знает поражений уже 3 матча подряд
Мадрид, 7 января, 2018, 15:49 — ИА Регнум. 7 января на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» был разыгран матч 18-го тура испанской Примеры между командами «Леганес» и «Реал Сосьедад». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
На 76-й минуте бразильский опорный полузащитник Габриэд открыл счет, добив мяч в ворота — 1:0.
Статистика матча («Леганес"/"Реал Сосьедад»)
Удары 7/6
Удары в створ 5/4
Владение 35%/65%
Фолы 13/!0
«Леганес» поднялся на 8-ю строчку, набрав 24 очка. «Реал Сосьедад» с 23-мя очками опустился на 12-ю позицию.
Составы на матч:
«Леганес»: Куэльяр, Рико, Дос Сантос, Муньос, Гумбау, Габриэл, Эль-Жар, Эрасо, Перес, Бовно.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Мартинес, Одриосола, Навас, Ильярраменди, Сурутуса, Приэто, Жозе, Каналес, Оярасабаль.
Главныйарбитр матча: Хавьер Эстрада.
Предупреждения: Жозе — 34.
Голы: Габриэл 76 — 1:0.