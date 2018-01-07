Мадрид, 7 января, 2018, 15:49 — ИА Регнум. 7 января на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» был разыгран матч 18-го тура испанской Примеры между командами «Леганес» и «Реал Сосьедад». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Футбол

На 76-й минуте бразильский опорный полузащитник Габриэд открыл счет, добив мяч в ворота — 1:0.

Статистика матча («Леганес"/"Реал Сосьедад»)

Удары 7/6

Удары в створ 5/4

Владение 35%/65%

Фолы 13/!0

«Леганес» поднялся на 8-ю строчку, набрав 24 очка. «Реал Сосьедад» с 23-мя очками опустился на 12-ю позицию.

Составы на матч:

«Леганес»: Куэльяр, Рико, Дос Сантос, Муньос, Гумбау, Габриэл, Эль-Жар, Эрасо, Перес, Бовно.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Льоренте, Мартинес, Одриосола, Навас, Ильярраменди, Сурутуса, Приэто, Жозе, Каналес, Оярасабаль.

Главныйарбитр матча: Хавьер Эстрада.

Предупреждения: Жозе — 34.

Голы: Габриэл 76 — 1:0.